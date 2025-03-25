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Dünya
AA 25.03.2025 14:55

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 144'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 62 artarak 50 bin 144'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 144'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 62 ölü ve 296 yaralı getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 792 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1663 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 144'e, yaralıların sayısının da 113 bin 704'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor. 

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