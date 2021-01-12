Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de vaka sayısı 70 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore'de koronavirüs vaka sayısı 537 artarak 69 bin 651’e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1165'e çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 53 bin 539'u buldu.
Etiketler: Koronavirüs Güney Kore
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