Yurt içi kaynaklı vakaların 40'ı Hebei, 1'i Heilongjiang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin'de tespit edildi.

Hebei eyaletinde Şıciacuang ve Şingtay kentlerinden sonra Pekin'in güneyindeki Guan kentinde de "7 günlük sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Hebei eyaletinde şubatta yapılması planlanan yerel Ulusal Halk Kongresi ve Ulusal Halk Danışma Konferansı ileri tarihe ertelendi.

Son 9 günde 305 vakanın ve en az 181 asemptomatik vakanın tespit edildiği Hebei eyaletinin Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde, toplu testler uygulanmıştı.

Eyalette okullar bir hafta önceden yarıyıl tatiline girerken, başkent Pekin ve Hebei arasında "seyahat kısıtlaması" getirilmişti.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 591 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 260 kişi ise iyileşti.