Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de vaka sayısı 68 bini geçti
[Fotoğraf: AFP]
Güney Kore'de koronavirüs vaka sayısı 665 artarak 68 bin 664'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1125'e ulaştı.
Bugüne dek virüs bulaşan 50 bin 409 kişi de sağlığına kavuştu.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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