Ülkede kayıtlı 12 milyon seçmen, Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı olan Mecliste gelecek 5 yıl görev yapacak yeni dönem milletvekillerini seçmek için yerel saatle 07.00’den itibaren oy kullanıyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için de aynı anda oy verme işlemleri başladı.

Seçimde, iktidardaki Nur Otan (126), Ak Yol Demokratik Partisi (38), Kazakistan Halk Partisi (113), Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi (19), Adal (Dürüst) Partisinden (16) olmak üzere toplam 312 aday yarışıyor.

Ülke genelinde oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00’da sona erecek.

Meclis 107 vekilden oluşuyor

Meclis ve Senatodan oluşan iki kanatlı yapıya sahip Kazakistan Parlamentosu, anayasa gereği "devletin en yüksek yasama organı" olarak tanımlanıyor.

Parlamentonun alt kanadı olan Meclis 107 milletvekilinden oluşuyor.