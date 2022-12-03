Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kuzey Kore deniz sınırı yakınında, Kuzey Kore'nin sahil güvenlik görevlilerince, bir Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisinin öldürülmesine ilişkin görülen davada, "sorunun ciddiyeti, zanlının durumu ve delillerin imha edilme riski"ni gerekçe göstererek eski istihbarat direktörü Suh Hoon için tutuklama kararı verdi.

Olayı örtbas etmekle suçlanan Suh Hoon, mahkeme çıkışında karara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Haziran 2020'de, Kuzey Kore ile deniz sınırında, Kuzey Kore birliklerinin, bakanlık yetkilisi Lee Dae-jun'u öldürdüğünü bildirmişti.

Lee Dae-jun'un Kuzey Kore tarafından öldürülmesi ülkede tepkilere yol açmıştı.

Suh Hoon, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Kuzey Kore sularına giren Lee Dae-jun'un Kuzey Kore tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinden dolayı özür dilediğini duyurmuştu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ve Sahil güvenlik, öldürülen yetkilinin Kuzey Kore'ye kaçmaya çalıştığına dair hiçbir kanıt olmadığını kaydederek, dönemin Moon hükümetinin olayla ilgili açıklamalarını tersine çevirmişti.