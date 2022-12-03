İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı Darhovin bölgesinde 300 megavatlık "Karun" nükleer enerji santralinin temeli Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin de katıldığı törenle atıldı.

Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtildi.

Santralin yüzde 4 saflığa kadar zenginleştirilmiş uranyum ile çalışacağı aktarıldı.