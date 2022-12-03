Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da devlet dairelerine girişte COVID-19 aşısı zorunluluğu getirildi
[Fotograf: AP]
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, kişilerin devlet dairelerine girişinde COVID-19 aşısı olduğuna dair belge göstermesi zorunluluğu getirdiklerini aktardı.
Museveni, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, "Devlet daireleri, bakanlık binaları ve hükümete bağlı kurumlara girişte COVID-19 aşısı belgesi talep edilecek." dedi.
Alınan kararla ülkede aşıyı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Museveni, "COVID-19 hala bizimle olduğu için sizi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Museveni, aşı belgesi olmayanların ise son 24 saat içinde yapılmış COVID-19 testi göstermek zorunda olduğunu ifade etti.
Ülkede dini törenler, yerel konsey toplantıları ve diğer sosyal faaliyetlere girişte de aşı belgesi gösterme zorunluluğu getirildi.
Şimdiye kadar yaklaşık 49 milyon doz COVID-19 aşısı alan Uganda'da bunun 26 milyon dozu uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Koronavirüs
Son Haberler
- 15:10
- 14:54
- 14:54
- 14:50
- 14:42
Sıradaki Haber
AB yaptırımları nedeniyle günlük 1,1 milyon varil Rus petrolü alıcı bulamayabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz