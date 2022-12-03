Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 13:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da Java Adası’nda 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Endonezya Jeofizik Kurumu, depremin Endonezya'nın Batı Java bölgesini vurduğunu açıkladı.
Tsunami potansiyelinin olmadığı belirtildi.
Deprem başkent Cakarta'da da hissedildi.
Etiketler: Son Dakika Endonezya
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