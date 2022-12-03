Eski yargıç ve Afganistan Adalet Bakanlığı danışmanı Muhammed Eşraf Resuli ve ailesi, Yunanistan'da sıkışıp kalan Afgan sığınmacılardan.

70 yaşındaki hukukçu, 2004'teki anayasa hazırlığı ekibinde yer almış. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından gazeteci kızı, savcı damadı ve üç torunuyla Afganistan'da bir süre kaçak hayatı yaşayan 70 yaşındaki hukukçu, ekimde kurtarılarak Yunanistan'a ulaştırılmış.

Geçici ikametgahını derhal terk etmesi isteniyor

İngiltere'deki akrabalarına kavuşmak için başvuru yapan aileye ilk büyük şoku, geçen ay sığınmacı kimlikleri ulaşınca yaşamış. Çünkü, Yunanistan'daki "Catch-22" denilen sisteme göre, sığınmacı statüsü kazanan kişilerin geçici konutlarını terk etmesi isteniyor. Onun yerine, ev tutup kira yardımına başvurmaları öneriliyor ama ev sahipleri kira yardımına hak kazandıklarını görmeden ev vermek istemiyor.

İkinci şok, İngiltere tarafından, Yunanistan'da ailesiyle güvende olduğu ve sağlık hizmetinden faydalandığı gerekçesiyle başvurusunun reddedilmesiyle gelmiş. Şimdi bütün aile bu cevaba gelecek itirazın sonucunu bekliyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), karşılaşılan sorunların çözümü için çaba sarf edildiğini ve şimdiye kadar 19 bin mültecinin kalıcı konuta ulaştığını açıkladı.

"Yunanistan'da mülteci olarak kabul edilmiş kişiler için durum berbat"

Mültecilere Hukuki Destek (RLS) Koordinatörü Lucy Alper, Guardian gazetesine durumu şöyle özetledi:

"Yunanistan'da mülteci olarak kabul edilmiş kişiler için durum berbat. Koruma statüsü verilmiş kişilerin Yunanistan'da olumlu iltica kararından sonra yoksunlukla ve evsizlikle karşılaşması oldukça yaygın. Tek uyum programı olan Helios, AB tarafından finanse ediliyor ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından uygulanıyor fakat amaca uygun değil. Helios programına kayıt olan çok sayıda kişi, önce bir Yunan bankasında hesap açıp depozito ödeme ve devletin internet platformunda ev kontratı imzlama zorunlulukları nedeniyle sunulan sınırlı kira yardımına ulaşamıyor. Her adımda karşılarına çıkan engeller Yunan mülteci sisteminin bürokrasisi tarafından daha berbat hale getiriliyor."

"Yunanistan'da mülteci olarak tanınanlar için mahrumiyet kaçınılmaz gibi"

Ege Mültecilerine Destek (RSA) gönüllü grubu temsilcisi Minos Muzurakis de, "Yunanistan'da mülteci olarak tanınanlar için mahrumiyet kaçınılmaz gibi" diyor. Muzurakis, sığınmacıların hiçbir sosyal destek sunulmadan kendi kaderine terk edilmesi Avrupa hukukuna aykırı.

RSA'nın yaklaşık 100 kişiyle yaptığı görüşmelerle hazırladığı kısa belgesele göre, mültecilere geçim sağlamak için Atina civarında geri dönüşüm şirketleri için günlük 10-20 euro karşılığında karton toplamak düşüyor.