ABD Hava Kuvvetlerinin B-1 Lancer ve B-2 Hayalet bombardıman uçaklarının yerini alacak olan ve Northrop Grumman şirketince üretilen B-21 Raider uçağı, California’nın Palmdale kentinde Savunma Bakanı Lloyd James Austin dahil 600’den fazla üst düzey davetlinin katıldığı törenle tanıtıldı.

Yedi yıldır geliştirilen uçağın tanıtımında konuşan Austin, "B-21'in menzili hakkında konuşacak olursak başka hiçbir uzun menzilli bombardıman uçağı onun verimliliğiyle boy ölçüşemez. Savaş alanında konuşlanması gerekmeyecek. Herhangi bir hedefi için lojistik desteğe ihtiyacı olmayacak" dedi.

Bakan Austin, düşük görünürlük dahil teknolojideki elli yıllık ilerlemelerin bu uçağa eklendiğini anlatarak, "En gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde bir B-21'i tespit etmekte zorlanacaktır" diye konuştu.

Yeni uzun menzilli uçak, dünyanın herhangi bir yerindeki gelişmiş radarlara ve hava savunma sistemlerine fark edilmeden uçarken hem konvansiyonel hem de nükleer silahları taşıyabilecek.

B-21 Raider, ilk uçuşunu 2023'ün ortalarında yapacak

Uçağın ilk uçuşu 2023'ün ortalarında gerçekleşecek ve Kaliforniya'daki Edwards AFB'de ilk uçuş testine başlayacak.

Üretici şirket, halihazırda, çeşitli üretim aşamalarında altı B-21 uçağı bulunduğunu, "yeni nesil gizliliğe" sahip olacak bu uçaklar için "yeni üretim teknikleri ve malzemeler" kullandıklarını açıkladı.

Hava Kuvvetleri, ilki 2020'lerin ortalarında hizmete girecek şekilde en az 100 yeni bombardıman uçağı almayı planlıyor.​​​​​​​​​​​​​​