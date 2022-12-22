Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore: Kuzey Koreli hackerlar 1,2 milyar dolarlık dijital mal varlığı çaldı
[Fotoğraf: Getty Images]
Güney Kore, son 5 yılda, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 1,2 milyar dolar değerindeki dijital para ve mal varlığını "çaldığını" duyurdu.
Güney Kore istihbaratı, söz konusu dijital "hırsızlığın" yarısından fazlasının ise bu yıl gerçekleştiğini açıkladı.
Yetkililer, 2017'den bu yana gerçekleşen dijital para ve malvarlığı "hırsızlığının" 1,2 milyar doları bulduğunu vurgularken, gelecek yıl bilgisayar korsanlarının bu faaliyetlerinin artmasının beklendiğini kaydetti.
Uzmanlar, Kuzey Kore'nin, nükleer programını finanse etmek ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarıyla COVID-19 salgınının olumsuz mali etkilerini gidermek için dijital para ve mal varlıklarını çalmaya yönelik faaliyetlerini artırdığı uyarısında bulunuyor.
BM, 2016-2017'de Kuzey Kore'nin kömür, tekstil ve deniz ürünleri başta olmak üzere bazı ihracat mallarına yasak getirmişti.
Etiketler: Kuzey Kore Güney Kore
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