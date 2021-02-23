Başbakan Chung, BBC'ye verdiği demeçte, toplumsal bağışıklığın sonbahar sonuna kadar kazanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Chung, Güney Kore'nin kitlesel aşılamaya geç başladığı eleştirilerine yönelik, "Bilirsiniz Koreliler hızda ustadır. Kolay bir hedef değil ama nüfusun yüzde 70'ini eylülün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar aşılamayı hedefliyoruz. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bazı kişilerin aşılanmaya karşı çıkabileceğini ancak hükümetin daha çok insanı aşılanmaya teşvik edeceğini dile getiren Chung, "Aşı söz verildiği gibi etkili olur ve nüfusun yüzde 70'i aşılandığında toplumsal bağışıklık kazanılırsa Koreliler bu sonbahara kadar normal hayatlarına dönebilir" dedi.

"Batı ülkelerinin salgından bu kadar mağdur olacağını düşünmezdim"

Batı ülkelerinin salgınla mücadelesine de değinen Chung, "Onların COVID-19'dan bu kadar mağdur olacağını hiç düşünmezdim" dedi.

Chung, Güney Kore'nin salgınla mücadelede test, izleme ve takip konusuna önem verdiğini belirtti.

Salgının başlarında ne kadar iyi bir iş çıkardıklarının farkında olmadıklarını dile getiren Chung, ancak daha sonra salgın sürecini diğer ülkelerden daha iyi yönetebildiklerini anladıklarını söyledi.

Güney Korelilerin neredeyse yarısı hemen aşı olmak istiyor

Diğer yandan, ülkede kamuoyu araştırmaları yapan bir enstitünün 18 yaş ve üstü bin 20 kişiyle yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 45,8'i sıraları geldiğinde hemen aşı olmak istiyor.

Katılımcıların yüzde 45,7'si de aşının etkisiyle ilgili gözlem yapmak için aşı tarihlerini ertelemek istediklerini belirtirken yüzde 5,1'i de kesinlikle aşı olmak istemediklerini ifade etti.

Ankete göre, aşı konusunda kararsız olanların oranı da yüzde 3,4.