Çin’in Guanşi eyaletinde sahibinden kaçan bir deve kuşu otoyolda paniğe neden oldu.

Yolda kontrolsüzce yön değiştiren hayvan neyse ki kazaya sebep olmadı.

Arabalarla yarıştı

Saatlerce devam eden koşuşturmanın sonunda deve kuşu sahibi tarafından yakalandı.

Sahibi, deve kuşunun kafasına bir kırmızı poşet geçirerek sakinleştirmeye çalıştı.

Güvenlik kamerası deve kuşunun arabalarla yarıştığı anları kaydetti.

