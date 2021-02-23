Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sahibinden kaçan deve kuşu otoyolda araçlarla yarıştı
Çin’de sahibinden kaçan deve kuşu otoyola çıktı. Araçlarla yarışıp kontrolsüzce koşan deve kuşu paniğe sebep oldu.
Çin’in Guanşi eyaletinde sahibinden kaçan bir deve kuşu otoyolda paniğe neden oldu.
Yolda kontrolsüzce yön değiştiren hayvan neyse ki kazaya sebep olmadı.
Arabalarla yarıştı
Saatlerce devam eden koşuşturmanın sonunda deve kuşu sahibi tarafından yakalandı.
Sahibi, deve kuşunun kafasına bir kırmızı poşet geçirerek sakinleştirmeye çalıştı.
Güvenlik kamerası deve kuşunun arabalarla yarıştığı anları kaydetti.
Etiketler: Çin
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