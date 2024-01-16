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Dünya
AA 16.01.2024 10:04

Güney Kore, ABD liderliğindeki denizaltı tatbikatına katılacak

Güney Kore, Guam açıklarında ABD liderliğindeki çok uluslu denizaltı tatbikatına katılacak.

Güney Kore, ABD liderliğindeki denizaltı tatbikatına katılacak

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, donanmanın denizaltı tehditlerine karşı kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ABD önderliğindeki "Deniz Ejderhası" (Sea Dragon) tatbikatına katılacağını bildirildi.

Açıklamada, Guam açıklarında düzenlenecek tatbikatta 40 Deniz Kuvvetleri personeli ile bir P-3 deniz devriye uçağının görevlendirileceği kaydedildi.

Tatbikata Hindistan, Avustralya ve Japonya'nın da katılacağı belirtilen açıklamada, tatbikatın birlikleri denizaltıların tespiti ve takibi ile elde edilen verileri katılımcı ülkelerle paylaşma konusunda eğiteceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Güney Kore birliklerinin, Guam'daki 1950-1953 Kore Savaşı gazileri anıtını ziyaret edeceği ifade edildi.

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