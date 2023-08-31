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Dünya
AA 31.08.2023 09:13

Güney Afrika'da çok katlı binada yangın: En az 73 ölü

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında 73 kişi öldü, 52 kişi yaralandı.

Güney Afrika'da çok katlı binada yangın: En az 73 ölü
[Fotograf: AFP]

Johannesburg Acil Durum Yönetim Servisi Sözcüsü Robert Mulaudzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerel saatle 01.30 civarında çıktığını belirtti.

Bölgeye gittiklerinde birçok kişinin hala binada olduğunu tespit ettiklerini belirten Mulaudzi, bu kişilerden bazılarını kurtarmayı başararak hastaneye sevk ettiklerini, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Mulaudzi, X sosyal medya platformundan son duruma ilişkin yaptığı açıklamada ise yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini belirterek, "Son güncellememize göre ölü sayısı 73, yaralı sayısı ise 52 oldu. Arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yangının çıktığı binanın daha önce yetkili makamlara "terk edilmiş" olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bu binada yaşadığı öne sürüldü.

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