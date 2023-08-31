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Dünya
AP 31.08.2023 07:13

Kamyondan kovanlar düştü: 5 milyon arı etrafa dağıldı

Kanada'nın Toronto şehrinin batısında, bir kamyondan düşen kovanlar paniğe neden oldu. 5 milyon arının etrafa dağılması nedeniyle yayalara ve sürücülere uyarı yapıldı.

Kamyondan kovanlar düştü: 5 milyon arı etrafa dağıldı
[Fotograf: AP]

Halton Bölge Polisi, Burlington'da, kovanların bir kamyonun kasasından yola düştüğü bilgisini aldı.

Olay yerine giden memurlardan Ryan An, arıların etrafta uçuştuğunu belirterek, karşılaştığı manzaranın dikkat çekici olduğunu söyledi. Ryan An, olay yerine gelen bir arıcının da arılar tarafından birkaç kez sokulduğunu ifade etti.

Polis, sürücüleri araçlarının camlarını kapatmaları konusunda uyarırken yayalara bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yayımlanan destek bildirisinin ardından 6-7 arıcı olay yerine gelerek arıların toplanmasına yardım etti.

Arıların birçoğunun toplandığı duyuruldu.

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