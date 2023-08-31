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Dünya
AA 31.08.2023 07:02

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci yaraladı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail askerlerinin, Filistinli bir genci boynundan gerçek mermiyle yaraladığı, gencin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail güçlerinin El Halil kentine bağlı Beyt Umar beldesine baskın düzenlediği, duruma tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında arbede yaşandığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Filistinlilere ve evlerine gaz bombaları attığı, çok sayıda Filistinlinin gazdan olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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