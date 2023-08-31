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Dünya
TRT Haber 31.08.2023 08:56

Yunanistan'da yangınla mücadele 13'üncü gününde

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 826 bin hektarlık alan küle döndü. Meriç bölgesindeki Dadia ormanlık alanının üçte birinden fazlası da yok oldu.

Yunanistan'da yangınla mücadele 13'üncü gününde
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamadı.

19 Ağustos'ta başlayan yangınlarda şu ana kadar 826 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Ülke genelinde 81 yangınla mücadele ediliyor.

Son 24 saat içinde 47 yeni orman yangını meydana geldi. Bu yangınların bir kısmı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına aldı.

Dedeağaç'ta yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Meriç bölgesindeki Dadia ormanlık alanının üçte birinden fazlasının yok olduğu açıklandı.

Yunanistan'da yangınlar sebebiyle şimdiye dek 21 kişi hayatını kaybetti.

Kathimerini gazetesi, yangınların kontrol altına alınmasının ardından daha fazla cansız beden bulunmasından endişe edildiğini yazdı.

140 şüpheli de orman yangınları nedeniyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 79'unun kundakçılıkla suçlandığı bilgisi paylaşıldı.

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Yunanistan Orman Yangını
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