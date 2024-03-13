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Dünya
AA 13.03.2024 06:10

Güney Afrika'da 3 Mısırlı rahip bıçaklanarak öldürüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehri yakınlarında bir manastırda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 Mısırlı rahip öldürüldü.

Güney Afrika'da 3 Mısırlı rahip bıçaklanarak öldürüldü

Güney Afrika Kıpti Ortodoks Kilisesi'nin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrindeki Havari Aziz Markos ve Günah Çıkarıcı Aziz Samuel Kıpti Manastırı'nda 3 rahip suç niteliğinde bir saldırıya maruz kaldı. Saldırı 3 rahibin ölümüyle sonuçlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olaya ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığı ve Mısır'ın Pretorya Büyükelçisi'nin de durumu takip etmek için manastıra gittiği belirtildi.

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, Mısır Hıristiyan Kıpti Ortodoks Kilisesi'ne mensup bu 3 rahibin, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bir diğer rahibin ise saldırıdan yaralı kurtulduğu kaydedilerek, salgınların herhangi bir değerli eşyaya dokunmaksınız olay yerinden uzaklaştığı bilgisi paylaşıldı.

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