ABD Başkanı Biden'a gizli belge soruşturması

ABD Başkanı Biden'ın, Başkan Yardımcısı olduğu dönemin belgelerini özel mülküne götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Konuyu araştıran Özel Yetkili Savcı raporunda, Biden'ın yaşı ve hafızasının zayıflığı sebebiyle cezai soruşturmaya gerek olmadığı sonucuna varmıştı.

O Savcı, ABD Temsilciler Meclisi oturumunda Kongre üyelerinin sorularını cevapladı.

Özel Yetkili Savcı Robert Hur 345 sayfalık raporunda, Biden'ın "zayıf bir hafızaya" sahip olduğunu belirtmişti.

Hur Meclis oturumunda, Başkan Biden'ın hafızasına ilişkin değerlendirmesinin doğru ve adil olduğunu söyledi.

Demokratik Parti içerisinde görüş ayrılıkları

Konu Cumhuriyetçi Parti ve Demokratik Parti arasında kutuplaşmayı artırırken, Demokratik Parti içerisinde de görüş ayrılıkları doğurdu.

Bazı Demokratlar, Hur'ün Biden'ın hafızasına ilişkin değerlendirmesinin gereksiz ve uygunsuz olduğunu savundu.

Demokratik Parti'nin çoğu ise Hur'ün raporunun Biden'ı akladığı görüşünde.

Gizli belge soruşturması süren eski ABD Başkanı Trump'ın durumu da yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyetçiler yine aynı konuda Trump hakkında devam eden davayı işaret ederek, çifte standart olduğunu öne sürüyor.

Cumhuriyetçiler aynı zamanda, "Biden'ın mental durumu sebebiyle başkanlık yapmaması gerektiğini" de savunuyor.

