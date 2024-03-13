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Dünya
AA 13.03.2024 06:02

Güney Afrika: İşgalci İsrail, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamaz

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, işgalci olarak nitelendirdiği İsrail'in, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamayacağını söyledi.

Güney Afrika: İşgalci İsrail, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamaz

Mashatile, Güney Afrika Parlamentosu'nun üst kanadı Ulusal Eyaletler Konseyi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek, "Filistin halkını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'le yan yana yaşamak zorunda olduğunu vurgulayan Mashatile, "İşgalcilerin, toprak sahibi insanlardan daha fazla haklara sahip olmasını sağlayamazsınız." dedi.

Mashatile, uluslararası arenada İsrail'e olan desteğin çoğunlukla ideolojik temelli olduğuna dikkati çekerek,"Ancak, sahip olduğumuz ikna edici argümanlar gerçekler konusunda asla saptırılmayacak." diye konuştu.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze’deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.

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