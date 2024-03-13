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Dünya
AA 13.03.2024 03:03

İsrail saldırılarında 2 Filistinliyi öldürdü

Kudüs'ün batısında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

İsrail saldırılarında 2 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kudüs'ün batısındaki El-Cib kontrol noktasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da El-Cib beldesi yakınında İsrail ordusu tarafından gerçek kurşunla kalbinden vurularak öldürülen Zeyd Varid Şukri Halife'nin cenazesinin Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne getirildiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 430'a yükselirken, yaklaşık 4 bin 700 kişi yaralandı.

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