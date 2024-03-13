İsrail saldırılarında 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kudüs'ün batısındaki El-Cib kontrol noktasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da El-Cib beldesi yakınında İsrail ordusu tarafından gerçek kurşunla kalbinden vurularak öldürülen Zeyd Varid Şukri Halife'nin cenazesinin Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne getirildiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 430'a yükselirken, yaklaşık 4 bin 700 kişi yaralandı.