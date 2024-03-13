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Dünya
TRT Haber 13.03.2024 06:07

ABD'den yapay zeka raporu: İnsanoğlunu yok edecek düzeyde tehdit

Yapay zeka teknolojisi ilerledikçe endişeler artıyor. Time dergisinin, ABD hükümetinin hazırladığını belirttiği bir rapor, çarpıcı tespitler ve öneriler içeriyor. Raporda, yapay zekanın denetlenmemesi durumunda, insanoğlunu yok edebilecek düzeyde tehdit yaratacağı iddia ediliyor.

ABD'den yapay zeka raporu: İnsanoğlunu yok edecek düzeyde tehdit

Yapay zeka araştırmaları baş döndürücü hızda ilerlerken, endişe ve tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Time dergisinin haberine göre, ABD yönetiminin hazırladığı iddia edilen bir raporda, yapay zekanın insanlığı yok edebileceği belirtiliyor...
"Yapay zeka kontrolden çıkarsa insanları düşman olarak görecek" deniyor.

"Gelişmiş Yapay Zekanın Güvenliğini Artırmak için Eylem Planı" ismi verilen raporda, bu teknolojinin yol açabileceği sorunlar ve neler yapılabileceği anlatılıyor.

Rapora göre, yapay zekanın denetlenmemesi durumunda insanoğlunu yok edebilecek düzeyde tehdit yaratacağı iddia ediliyor.

Yapay zekanın iki önemli tehdit içerdiği belirtilen raporda, silahlanma ve denetimin kaybedilmesine dikkat çekiliyor.

Raporda, söz konusu risklerle mücadele için yazılım ve donanım üretimini denetleyecek federal yapay zeka birimi kurulması öneriliyor.

Time dergisinin haberinde raporun, OpenAI, Google, Meta gibi firmalardan uzmanlar ve hükümet çalışanlarından oluşan 200 kişi ile görüşmeler sonucu hazırlandığı belirtildi.

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