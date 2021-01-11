Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı artıyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 231 bini geçti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 339 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 163'e yükseldi.
Vaka sayısının 1 milyon 231 bin 597'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,1 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 966 bin 368'i iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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