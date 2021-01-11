Amerikan CNN kanalına konuşan Pennsylvania Senatörü Toomey, Lisa Murkowski'nin ardından Trump'a istifa çağrısı yapan 2. Cumhuriyetçi senatör oldu.

Toomey, açıklamasında, Trump'ın azledilebilmesi için yeterli zaman olmadığına işaret ederek, "Sanıyorum ülkemiz için en iyisi, Başkan'ın istifa etmesi ve bir an önce gitmesi" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör, Kongre baskınının yaşanmasına zemin hazırladığı gerekçesiyle Trump'ın "azledilmeyi gerektiren" bir suç işlediğine inandığını da ifade etti.

Trump'ın azline ilişkin süreç pazartesi Meclis gündemine getirilecek

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Cumhuriyetçi Alaska Senatörü Murkowski ile Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzer, Trump'a istifa çağrısı yapmıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de Trump'ın azline ilişkin sürecin, pazartesi günü Meclis gündemine getirileceğini açıklamıştı.