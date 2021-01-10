Ülke içinde bulunan 2 bin 474 oy sandığında oy verme işlemleri tamamlandı. Oyların yüzde 96,44'ü sayıldı.

Ülkede kayıtlı 3 milyon 563 bin 574 seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandumda 1 milyon 339 bin 638 seçmenin oyunu kullandı, bu da yüzde 37,59'a tekabül ediyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 79,18'ni alan Sadır Caparov seçimleri önde götürüyor.