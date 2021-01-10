Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da da mutasyona uğrayan virüs görüldü
[Fotoğraf: Arşiv]
Rusya'da da koronavirüsün mutasyon sonucu daha hızlı yayılan türüne rastlandığı açıklandı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu söyledi.
Günlük vaka sayısı 23 binin altına düştü
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 851 artarak 3 milyon 401 bin 954'e, ölenlerin sayısı 456 artışla 61 bin 837'ye yükseldi.
Son 24 saatte 24 bin 80 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 778 bin 889'a ulaştı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 216 artarak 857 bin 568'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artışla 11 bin 950'ye çıktı.
COVID-19'un daha hızlı yayılan türü, Aralık 2020'de İngiltere'de ortaya çıkmıştı.
Etiketler: Mutasyon Rusya Koronavirüs
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