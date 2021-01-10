Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cüden Yunanistan'a sığınma talebi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Girit Adası'na ulaşan 6 FETÖ üyesi, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulundu.
FETÖ'cülerin sığınma talebi haberi Yunan basınında yer aldı.
Sabah saatlerinde Ada'nın batısında bulunan Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı.
Girit Limanı yetkilileri, kendilerini 'örgüt üyesi' olarak tanıtan 2'si kadın 6 kişinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını belirtti.
FETÖ'cülerin başvuruları incelenecek
Bu kişilere yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi.
Yetkililer, hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınacak FETÖ üyesi grubun yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceklerini belitti.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Yunanistan
Sıradaki Haber
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 381 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz