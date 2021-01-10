Kramatjati Polis Hastanesi'nde görevli adli tıp uzmanları, düşen uçakta bulunan 62 kişinin ailelerinden 21 DNA örneği aldı.

Örnekler karşılaştırılacak

Ulusal Polis Sözcüsü Rusdi Hartono, kaza bölgesindeki arama çalışmalarında bulunan ceset parçalarından alınacak numunelerle ailelerden alınan örneklerin karşılaştırılacağını ifade etti.

Böylelikle kaza kurbanlarının kimliklerinin tespit edileceğini söyleyen Rusdi, ailelere Kaza Kurbanlarının Kimliğini Saptama (DVI) ekiplerine diploma, aile kartı ve diğer evraklardan sağlayacakları bilgilerle yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

Uçakta 62 kişi bulunuyordu

Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile iletişim, dün, kalkıştan 5 dakika sonra kesilmişti.

Uçakta 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcu bulunuyordu.