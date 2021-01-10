Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da düşen uçağın kara kutusunun yeri belirlendi
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya’da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi, uçağın enkazına ulaşma çalışmaları devam ediyor.
Kara kutunun çok sürmeden çıkarılması bekleniyor.
23 metre derinliğinde bulunan uçağın enkazının çıkarılma çalışmaları da devam ediyor.
Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile iletişim, dün, kalkıştan 5 dakika sonra kesilmişti.
Uçakta 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcu bulunuyordu.
Etiketler: Endonezya Son Dakika
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