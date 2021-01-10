Görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan Arizona'nın Phoenix kentine giden bir uçaktan geldi.

Bazı yolcular, Trump için slogan atmaya başladı. Pilotun, tepkisi sert oldu.

"Gerekirse uçağı indirip sizi Kansas'ın ortasında bırakırım"

Yolculardan slogan atmaya son vermelerini isteyen pilot, aksi takdirde onları uçaktan indireceğini söyledi:

"Phoenix'e kadar dört buçuk saatlik uçuşumuz kaldı. Eğer gerekirse uçağı indirip sizi Kansas'ın ortasında bırakırım. Umurumda değil, gereken buysa yaparız. O yüzden lütfen düzgün davranın"

Pilotun anonsunun ardından, sloganlar yavaş yavaş kesildi ve uçak Phoenix'e sorunsuz şekilde indi.