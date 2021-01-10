Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 20:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de pilottan Trump destekçilerine tehdit
ABD'de iç hat seferi yapan bir uçakta Trump krizi çıktı. Bazı yolcular Trump yanlısı slogan atmaya başlayınca, pilot onları uçaktan indirmekle tehdit etti.
Görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan Arizona'nın Phoenix kentine giden bir uçaktan geldi.
Bazı yolcular, Trump için slogan atmaya başladı. Pilotun, tepkisi sert oldu.
"Gerekirse uçağı indirip sizi Kansas'ın ortasında bırakırım"
Yolculardan slogan atmaya son vermelerini isteyen pilot, aksi takdirde onları uçaktan indireceğini söyledi:
"Phoenix'e kadar dört buçuk saatlik uçuşumuz kaldı. Eğer gerekirse uçağı indirip sizi Kansas'ın ortasında bırakırım. Umurumda değil, gereken buysa yaparız. O yüzden lütfen düzgün davranın"
Pilotun anonsunun ardından, sloganlar yavaş yavaş kesildi ve uçak Phoenix'e sorunsuz şekilde indi.
Etiketler: ABD Donald Trump
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