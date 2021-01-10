Fransa Halk Sağlığı Kurumu günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini paylaşdı.

Son 24 saatte 151 kişinin COVID-19'dan yaşamını yitirmesiyle can kaybı 67 bin 750'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 15 bin 944 artışla 2 milyon 783 bin 256'ya yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 629'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 559 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 264 artışla 202 bin 429'a ulaştı, COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,5'e yükseldi.