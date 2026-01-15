Google'a "çocukları manipüle etme" suçlaması

Tartışma, ABD merkezli çevrim içi güvenlik grubu Digital Childhood Institute Başkanı Melissa McKay'in, 12 yaşındaki oğluna gelen e-postayı paylaşmasıyla başladı.

Google'ın gönderdiği mesajda, "Doğum günün yaklaşıyor. 13 yaşına girdiğinde, daha fazla Google uygulamasına ve hizmetine erişmek için hesabını güncellemeyi seçebilirsin" ifadeleri yer alıyor.

"Ebeveynler geçici bir engel gibi gösteriliyor"

Oğluna gelen e-postanın, denetimlerin ebeveyn rızası olmadan nasıl kaldırılacağına dair bağlantılar içerdiğini belirten McKay, teknoloji devini sert bir dille eleştirdi:

"Trilyon dolarlık bir şirket, her çocuğa doğrudan ulaşarak ebeveyn denetiminden 'mezun' olmaya hazır olduklarını söylüyor. Google, kendisine ait olmayan bir sınır üzerinde otorite kuruyor; ebeveynleri aşılması gereken geçici bir engel, kurumsal platformları ise varsayılan seçenek olarak konumlandırıyor. Bunun adı veri ve kâr için çocukları manipüle etmektir."

İngiltere'deki çocuk koruma kurumu NSPCC de çocukların bu tür kararları tek başlarına vermesinin, onları dezenformasyon ve riskli dijital ortamlarla savunmasız bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Google geri adım attı: Yeni politika değişikliği

Gelen yoğun tepkilerin ardından Google, denetimli hesaplara yönelik politikasında değişikliğe gideceğini duyurdu. Google'ın Gizlilik ve Güvenlik Birimi Başkanı Kate Charlet, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada şu maddeleri paylaştı:

Artık 13 yaşına giren çocukların denetimi kapatabilmesi için ebeveynlerinden resmi onay alması gerekecek.

Sürecin sadece çocukların kararı değil, aile içi bir iş birliği haline getirilmesi hedefleniyor.

Google, bu değişikliğin denetimlerin hem ebeveyn hem de genç hazır hissedene kadar devrede kalmasını sağlayacağını belirtti.