Independent 15.01.2026 07:42

NASA'dan uzayda ilk tıbbi tahliye: 4 astronot Dünya'ya dönüyor

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan bir astronotun tıbbi bakıma ihtiyaç duyması üzerine, 65 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde bir ilke imza atarak "tıbbi tahliye" operasyonu başlattı. Crew-11 ekibini taşıyan SpaceX kapsülü Çarşamba günü istasyondan ayrıldı.

NASA'dan uzayda ilk tıbbi tahliye: 4 astronot Dünya'ya dönüyor

ABD, Rusya ve Japonya'dan toplam dört astronotu taşıyan Dragon Endeavour kapsülünün, Perşembe sabahı erken saatlerde San Diego yakınlarında Büyük Okyanus'a inmesi bekleniyor. Bu karar, ekibin görev süresini yaklaşık bir ay kısalttı.

Kimlik ve teşhis gizli tutuluyor

NASA yetkilileri, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan astronotun kimliğini ve yaşadığı sağlık sorununun ne olduğunu hasta gizliliği gerekçesiyle açıklamadı. Ancak istasyonun eski komutanı Mike Fincke, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu astronotun durumunun "stabil ve güvenli" olduğunu, tahliye kararının ise yerdeki tam teşekküllü teşhis imkanlarından yararlanmak amacıyla "ihtiyati bir önlem" olarak alındığını belirtti.

Ağustos ayında istasyona fırlatılan Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui ve Oleg Platonov'un görevlerinin Şubat sonuna kadar sürmesi planlanıyordu. Ancak 7 Ocak'ta planlanan bir uzay yürüyüşünün aniden iptal edilmesi ve ardından tahliye kararının açıklanması süreci hızlandırdı.

Uzay istasyonunda personel sayısı azaldı

Bu tahliye ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şu an için sadece bir Amerikalı ve iki Rus olmak üzere üç kişi kaldı. NASA ve SpaceX, istasyondaki personel açığını kapatmak için normalde Şubat ortası için planlanan yeni ekibin (Crew-12) fırlatılışını öne çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İstasyon tarihindeki 25 yıllık sürekli insan varlığı boyunca daha önce hiç tıbbi tahliye yapılmamıştı. Benzer bir durum en son 1985 yılında Sovyet kozmonot Vladimir Vasyutin'in ciddi bir enfeksiyon nedeniyle Salyut 7 istasyonundan erken dönmek zorunda kalmasıyla yaşanmıştı.

Yeni NASA yöneticisi Jared Isaacman, astronotların sağlığının ve esenliğinin her zaman en yüksek öncelikleri olacağını vurguladı.

ABD Astronot Japonya NASA Rusya Uzay Uzay Çalışmaları
08:48
Mersin Limanı'nda 298 kilo kokain ele geçirildi
08:16
Bilim insanları hayati tehlike arz eden yaraları anında kapatan sprey toz geliştirdi
08:12
Bilim dünyası şekere alternatif bir keşif yaptı
08:00
Araştırma: Atlar insanların korkusunu koklayabiliyor
07:57
Trump, madde bağımlılığı ve ruh sağlığı bütçesini kesti
07:54
Ukrayna Savunma Bakanı: 200 bin asker firar etti, 2 milyon kişi askerlikten kaçıyor
OKUMA LİSTESİ