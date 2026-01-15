Ukrayna enerji sektöründe olağanüstü hal ilan etti

Gece sıcaklıklarının -20 dereceye kadar düştüğü sert kış koşullarında toplanan özel kabine toplantısının ardından konuşan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıların ve kötüleşen hava koşullarının etkileriyle mücadele etmek için 24 saat çalışacak bir görev gücü kurulacağını duyurdu.

Zelenskiy, Moskova'yı enerji dağıtım tesislerini hedef alarak dondurucu soğukları bilinçli bir silah olarak kullanmakla suçladı.

Donald Trump'tan Zelenski'ye eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump ise Çarşamba günü Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Ukrayna'nın bir anlaşma yapmaya Rusya'dan daha az hazır olduğunu savundu.

Yaklaşık dört yıldır süren savaşı sona erdirmek için yürütülen barış görüşmelerini duraksatan tarafın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin değil, Zelenski olduğunu iddia eden Trump, müzakerelerin neden sonuçlanmadığı sorusuna doğrudan "Zelenski" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz Aralık sonunda Mar-a-Lago'da yapılan görüşmelerde Zelenskiy, bir barış planının yüzde 90'ı üzerinde anlaşıldığını belirtmiş ancak toprak bütünlüğü ve güvenlik garantileri konusundaki "dikenli meselelerin" çözülemediğini ifade etmişti.

Kiev'de insani kriz derinleşiyor

Son haftalarda yoğunlaşan füze ve insansız hava aracı saldırıları, Kiev'deki konutların yüzde 70'ini saatlerce elektriksiz, susuz ve ısıtmasız bıraktı.

Zelenski, hasar gören tesislerin onarılması için yurt dışından acil enerji ekipmanı tedarik edileceğini ve halkın ısınma ihtiyacını karşılamak için kurulan "yenilmezlik noktalarının" sayısının artırılacağını belirtti.

Ukrayna'nın en büyük özel enerji sağlayıcısı DTEK, saldırıların yoğunluğu nedeniyle şebekeyi onarmaya vakit bulamadıklarını ve kalıcı bir kriz modunda olduklarını açıkladı. Bölgedeki yetkililer, Rusya'nın stratejisinin şehri tamamen karanlığa gömerek sivil halkın moralini bozmak olduğunu ifade ediyor.