Dünya
BBC 15.01.2026 07:09

Washington Post muhabirinin evine FBI baskını

FBI ajanları, gizli bilgileri sızdırmakla suçlanan bir savunma sanayi yüklenicisine yönelik soruşturma kapsamında bu hafta bir Washington Post muhabirinin evinde arama yaptı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, yaptığı açıklamada ajanların, bir Pentagon yüklenicisinden yasa dışı yollarla sızdırılan gizli bilgileri elde ettiği ve haberleştirdiği iddia edilen bir gazetecinin evinde arama gerçekleştirdiğini doğruladı.

Bondi, söz konusu sızıntıyı yaptığı iddia edilen yüklenicinin ise tutuklandığını bildirdi.

Gazeteci Hannah Natanson hedefte değil

Washington Post, evi aranan muhabirin Donald Trump yönetiminin federal iş gücünü yeniden yapılandırma politikalarını takip eden Hannah Natanson olduğunu açıkladı.

Çarşamba sabahı Natanson'un Virginia'daki evine gelen federal ajanların; muhabirin telefonuna, iş ve kişisel bilgisayarlarına ve akıllı saatine el koyduğu belirtildi.

Yetkililer, Natanson'un soruşturmanın ana hedefi olmadığını ifade etti. Soruşturmanın merkezinde, Maryland'de sistem yöneticisi olarak görev yapan ve üst düzey güvenlik yetkisine sahip olan Aurelio Perez-Lugones bulunuyor.

FBI tarafından hazırlanan yeminli beyana göre Perez-Lugones, gizli istihbarat raporlarına erişip bunları yazdırmakla ve ulusal savunma bilgilerini yasa dışı şekilde elinde tutmakla suçlanıyor.

Basın özgürlüğü tartışmaları

Gazeteci Hannah Natanson'un evinin aranması, basın özgürlüğü savunucuları arasında ciddi endişeye yol açtı. Knight Birinci Tadil Enstitüsü Direktörü Jameel Jaffer, gazetecileri hedef alan bu tür aramaların, demokrasi için hayati önem taşıyan habercilik faaliyetlerini engelleyebileceği uyarısında bulundu.

Adalet Bakanı Bondi ise Trump yönetiminin, ulusal güvenliği riske atan gizli bilgilerin sızdırılmasına müsamaha göstermeyeceğini yineledi.

Natanson, son dönemde binden fazla mevcut ve eski federal çalışanla görüşerek, hükümet içindeki işten çıkarmalar ve politika değişiklikleri üzerine kapsamlı haberler yapmıştı.

