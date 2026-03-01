Trump: Hamaney'in ölünü diplomasiye giden yolu açabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trump, İran dini lideri Hamaney'in ölümünün diplomasiye giden yolu açabileceğini söyledi. Trump, diplomatik çözümün hala mümkün olabileceğini söyleyerek "Şimdi çok daha kolay" dedi.

İran'ın güçlü askeri saldırılara maruz kaldığını ifade eden Trump, "Onların şu ana kadarki saldırıları beklediğimizden daha az" açıklamasını yaptı.

Trump, "İran, bugün her zamankinden daha sert saldırılar yapacağını açıkladı. Bunu yapmasalar daha iyi olur. Çünkü böyle bir şey yaparlarsa daha önce görülmemiş bir güçle karşı karşıya kalacaklar" dedi.