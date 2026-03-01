Açık 2.6ºC Ankara
Reuters 01.03.2026 07:37

Trump: Hamaney'in ölünü diplomasiye giden yolu açabilir

Trump, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından 'diplomasi' seçeneğini vurguladı. Trump, diplomatik çözümün mümkün olduğunu söyleyerek "Şimdi çok daha kolay" dedi.

Trump: Hamaney'in ölünü diplomasiye giden yolu açabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trump, İran dini lideri Hamaney'in ölümünün diplomasiye giden yolu açabileceğini söyledi. Trump, diplomatik çözümün hala mümkün olabileceğini söyleyerek "Şimdi çok daha kolay" dedi.

Hamaney hayatını kaybetti
Hamaney hayatını kaybetti

İran'ın güçlü askeri saldırılara maruz kaldığını ifade eden Trump, "Onların şu ana kadarki saldırıları beklediğimizden daha az" açıklamasını yaptı.

Trump, "İran, bugün her zamankinden daha sert saldırılar yapacağını açıkladı. Bunu yapmasalar daha iyi olur. Çünkü böyle bir şey yaparlarsa daha önce görülmemiş bir güçle karşı karşıya kalacaklar" dedi.

ABD Donald Trump İran İsrail
