Dünya
AA 01.03.2026 09:56

BAE’nin Dubai kentinde patlama sesi duyuldu

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

BAE’nin Dubai kentinde patlama sesi duyuldu
[Fotograf: Reuters]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Dubai'de en az bir patlama sesi duyuldu ve hava savunma sistemleri devreye girdi.

BAE resmi makamlarından ise henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dubai Havalimanı yakınındaki bir bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

