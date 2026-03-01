SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
6.1ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
01.03.2026 09:39
, 01.03.2026 10:16
SON GÜNCELLEME
01.03.2026 10:16
İran Genelkurmay Başkanı Musavi öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi öldürüldü.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
İran
Sıradaki Haber
İran, ABD ve İsrail'e ait noktalara saldırı başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Gümrükte yarım tona yakın uyuşturucu ele geçirildi
10:27
2 metrelik karda zorlu kurtarma
10:03
İran'dan ABD ve İsrail'e: Onların kalbini yakacağız
10:14
BAE’nin Dubai kentinde patlama sesi duyuldu
10:33
Tahran'da patlama sesleri duyuldu
09:06
Piyasada gözler yarın açıklanacak büyüme verilerinde
Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri kar altında
FOTO FOKUS
İran devlet televizyonu Hamaney'in ölümünü duyurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
İran Genelkurmay Başkanı Musavi öldürüldü
İran, ABD ve İsrail'e ait noktalara saldırı başlattı
Trump: İran, sert saldırılar yapacağını açıkladı, bunu yapmasalar daha iyi olur
İran'da Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi