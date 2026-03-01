Açık 6.1ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 01.03.2026 09:39

İran Genelkurmay Başkanı Musavi öldürüldü

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi öldürüldü.

İran Genelkurmay Başkanı Musavi öldürüldü

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika İran
