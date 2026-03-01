2 metrelik karda zorlu kurtarma

Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2 metreye ulaştığı Karagöz Köyü yolunda bir hastanın mahsur kaldığı ihbarı alındı. Bunun üzerine İlçe Özel İdare ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yoğun tipi ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, iş makineleriyle kapanan yolu açmak için seferber oldu.

Yaklaşık 3 saat süren aralıksız ve özverili çalışmalar sonucunda köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Mahsur kalan hastaya güvenli bir şekilde ulaşan ekipler, hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan hasta, en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.