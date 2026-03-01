Parçalı Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 11:22

Tahran'da art arda patlamalar

İran ordusu, ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

Kentte birçok noktaya saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılar Tahran’ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, vurulan noktalardan dumanlar yükseldi.

Tahran'da art arda patlamalar

Tahran'ın birçok bölgesinden duyulan bombardıman seslerine ilişkin İran makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, dün İran’a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran’ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri’nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi.

Irak makamları ile ABD ordusu, İran'ın "hava saldırıları" açıklamasını doğrulamadı.

ETİKETLER
İran İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
Tel Aviv'de patlama sesleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
İran'ın Hürmüz hamlesine petrol piyasalarından sert yanıt bekleniyor
12:00
YADES ile 164 binden fazla yaşlıya 105,6 milyon destek
11:44
Trump'tan İran mesajı: Ağır darbe alıyorlar
11:34
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
11:27
Türkiye’de 5G için geri sayım: 1 Nisan’da başlıyor
11:18
KOSGEB, 53 bin KOBİ'ye destek verecek
Hizan arıcıları kovanları kar altında koruyor
Hizan arıcıları kovanları kar altında koruyor
FOTO FOKUS
Pakistan'da binlerce kişi Hamaney için toplandı
Pakistan'da binlerce kişi Hamaney için toplandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ