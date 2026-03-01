Tel Aviv'de patlama sesleri

TRT Haber ekibi, İran'ın misillemelerinin sürdüğü İsrail'deki son durumu aktardı.
Canlı yayın esnasında sirenler çaldı, patlama sesleri duyuldu.
İran’ın misilleme saldırılarında İsrail'de bazı binalar hasar gördü.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 1, 2026
Bölgedeki tek Türk televizyonu TRT Haber, Tel Aviv'deki son durumu görüntüledi. pic.twitter.com/X5IEUcgpGc
Ordudan yapılan açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından birçok bölgede sirenler çaldığı aktarıldı.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı belirtilen açıklamada, İsraillilere sığınaklarda kalınması ve talimatlara uyulması gerektiği uyarısı yapıldı.
Öte yandan İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başlatılmasının üzerinden bir gün geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'a 24 saatte 1200 bomba atıldığını duyurdu.