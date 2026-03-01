Parçalı Bulutlu 6.8ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 01.03.2026 11:07

Tel Aviv'de patlama sesleri

İran'ın misilleme yaptığı İsrail'de önce sirenler çaldı, ardından patlama sesleri duyuldu.

Tel Aviv'de patlama sesleri

TRT Haber ekibi, İran'ın misillemelerinin sürdüğü İsrail'deki son durumu aktardı.

Canlı yayın esnasında sirenler çaldı, patlama sesleri duyuldu.


İsrail ordusundan açıklama

Ordudan yapılan açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından birçok bölgede sirenler çaldığı aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı belirtilen açıklamada, İsraillilere sığınaklarda kalınması ve talimatlara uyulması gerektiği uyarısı yapıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başlatılmasının üzerinden bir gün geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'a 24 saatte 1200 bomba atıldığını duyurdu.

İsrail İsrail-İran çatışması Son Dakika
