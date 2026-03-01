BAE'nin Dubai kentinde engellenen İHA parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Dubai hükümeti basın ofisi, hava savunma sistemleri tarafından engellenen İHA'ların parçalarının Dubai'de iki evin avlusuna düştüğünü açıkladı.

Olayda iki kişi yaralandı ve yaralılara tıbbi müdahale yapıldı.

Ayrıca bölgede duyulan seslerin, başarılı şekilde gerçekleşen operasyonlardan kaynaklandığı aktarıldı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misillemenin ardından sabah saatlerinde Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.