Parçalı Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 12:29

BAE'nin Dubai kentinde engellenen İHA parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sistemi tarafından engellenen insansız hava araçlarının (İHA) parçalarının düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

BAE'nin Dubai kentinde engellenen İHA parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotograf: Reuters]

Dubai hükümeti basın ofisi, hava savunma sistemleri tarafından engellenen İHA'ların parçalarının Dubai'de iki evin avlusuna düştüğünü açıkladı.

Olayda iki kişi yaralandı ve yaralılara tıbbi müdahale yapıldı.

Ayrıca bölgede duyulan seslerin, başarılı şekilde gerçekleşen operasyonlardan kaynaklandığı aktarıldı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misillemenin ardından sabah saatlerinde Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
BAE Dubai
Sıradaki Haber
Trump'tan İran mesajı: Ağır darbe alıyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Dünya parlamentoları İstanbul’da buluşuyor
13:21
İran'dan İsrail ve ABD'ye: Onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız
13:16
2026-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tamamlandı
13:11
Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları yarın başlıyor
13:11
Pezeşkiyan: Hamaney'in intikamını almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruz
12:55
İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
Hizan arıcıları kovanları kar altında koruyor
Hizan arıcıları kovanları kar altında koruyor
FOTO FOKUS
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ