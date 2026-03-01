Parçalı Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 13:45

Tayland, Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki vatandaşlarının tahliyesini emretti.

Tayland, Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Anutin, Orta Doğu'dan Taylandlıların tahliyesi için harekete geçti.

Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki vatandaşlarının tahliyesini emreden Anutin, İran ve İsrail'deki Tayland vatandaşları için tahliye uçuşları düzenleneceğini kaydetti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da ikamet eden Taylandlılardan evlerinde kalmaları ve Tayland Büyükelçiliklerinden yapılacak açıklamaları takip etmelerini talep etti.

Bakanlık, vatandaşlarına bölge istikrar kazanana kadar Orta Doğu'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
Tayland İran
Sıradaki Haber
İran'dan İsrail ve ABD'ye: Onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Özel milli yüzücüler, Yunanistan'dan 24 madalyayla döndü
14:41
İran’da Ali Hamaney’in yerine geçecek lideri belirleme süreci başladı
14:37
Irak, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle hava sahasını kapatma süresini uzattı
14:34
İran, İsrail'e yeni füze ve İHA saldırısı başlattı
14:12
YKS başvurularında yarın son gün
14:09
İsrail, İranlı 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
FOTO FOKUS
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ