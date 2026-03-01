Parçalı Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 14:16

İran, İsrail'e yeni füze ve İHA saldırısı başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığı duyuruldu.

İran, İsrail'e yeni füze ve İHA saldırısı başlattı
[Fotograf: Reuters]

Saldırıyı İran devlet televizyonu duyurdu.

İran'dan İsrail'e füze ve İHA atışlarının yeniden başladığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
İran İsrail İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
İsrail, İranlı 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Özel milli yüzücüler, Yunanistan'dan 24 madalyayla döndü
14:41
İran’da Ali Hamaney’in yerine geçecek lideri belirleme süreci başladı
14:37
Irak, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle hava sahasını kapatma süresini uzattı
14:12
YKS başvurularında yarın son gün
14:09
İsrail, İranlı 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti
14:06
İran'da yeni lider seçilene kadar yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
FOTO FOKUS
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ