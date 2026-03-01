Parçalı Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 14:04

İran'da yeni lider seçilene kadar yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından anayasal sürece göre oluşturulan üç üyeli geçici liderlik konseyine, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi.

İran'da yeni lider seçilene kadar yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.

Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.

İran’ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Yüksek Savunma Konseyini acil toplantıya çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Özel milli yüzücüler, Yunanistan'dan 24 madalyayla döndü
14:41
İran’da Ali Hamaney’in yerine geçecek lideri belirleme süreci başladı
14:37
Irak, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle hava sahasını kapatma süresini uzattı
14:34
İran, İsrail'e yeni füze ve İHA saldırısı başlattı
14:12
YKS başvurularında yarın son gün
14:09
İsrail, İranlı 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
Ev sahiplerine vergi uyarısı: Kira beyanname süreci başladı
FOTO FOKUS
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ