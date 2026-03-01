Parçalı Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 12:54

Pezeşkiyan: Hamaney'in intikamını almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikastı "başta Şiiler olmak üzere dünyanın her yerindeki Müslümanlara karşı açık bir savaş" olarak nitelendirerek, İran'ın "intikamı görev ve meşru bir hak" olarak gördüğünü söyledi.

Pezeşkiyan: Hamaney'in intikamını almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruz

Pezeşkiyan, Hamaney'in ölümüne dair yayımladığı taziye mesajında, "İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı "İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun faillerine ve komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
Mesud Pezeşkiyan İran ABD-İran gerilimi
Sıradaki Haber
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Dünya parlamentoları İstanbul’da buluşuyor
13:21
İran'dan İsrail ve ABD'ye: Onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız
13:16
2026-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tamamlandı
13:11
Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları yarın başlıyor
12:55
İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
12:51
7 ilde yoğun kar sebebiyle 249 yol kapandı
Hizan arıcıları kovanları kar altında koruyor
Hizan arıcıları kovanları kar altında koruyor
FOTO FOKUS
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ