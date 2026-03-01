Parçalı Bulutlu 8.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 01.03.2026 14:00

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki temsilciliklerin kesintisiz hizmet verdiğini ve vatandaşların güvenlik duyurularını yakından takip etmeleri gerektiğini açıkladı.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir. Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir. Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de  vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29)."

Dışişleri Bakanlığı Sosyal Medya Çağrı Merkezi
