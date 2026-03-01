Parçalı Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2026 12:39

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı öldü

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Rızaiyan'ın hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı öldü
[Temsili fotoğraf]

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, dünkü ABD-İsrail saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Rızayan da yaşamını yitirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
İran İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
Belçika, Rus "gölge filosuna" ait olduğu gerekçesiyle petrol tankerine el koydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Dünya parlamentoları İstanbul’da buluşuyor
13:21
İran'dan İsrail ve ABD'ye: Onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız
13:16
2026-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tamamlandı
13:11
Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları yarın başlıyor
13:11
Pezeşkiyan: Hamaney'in intikamını almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruz
12:55
İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
Hizan arıcıları kovanları kar altında koruyor
Hizan arıcıları kovanları kar altında koruyor
FOTO FOKUS
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ